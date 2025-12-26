山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、杉元（山崎）、アシリパ（山田杏奈）ら、各キャラクターバナー7種が解禁された。【写真】『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』杉元（山崎）、アシリパ（山田杏奈）らキャラクターバナーシリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大