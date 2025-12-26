脚本家の内館牧子さんが、急性左心不全のため、亡くなったことが26日に分かりました。77歳でした。内館さんは秋田県出身で、1988年に脚本家デビュー。1992年放送の連続テレビ小説『ひらり』で、第1回橋田賞を受賞しました。小説家としても活動し、エリート銀行員の“定年後”を描いた作品『終わった人』は、ベストセラーとなり映画化もされました。また、女性初となる横綱審議委員会の委員を務め、元横綱・朝青龍の問題行動には厳