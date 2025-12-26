格闘技イベント「RIZIN」は26日、都内で会見を行った。「師走の超強者祭り」大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「師走の超強者祭り」の試合順と中止対戦カードを発表した。残念ながらYA―MANがケガしたことで斎藤裕との一戦が中止となった。会見した斎藤は「いい状態ではあったのですが、相手のYA―MAN選手のケガということでこの試合が実現しなくなったことを凄く残念に思う。今でも言葉にできない気持ちが強くて