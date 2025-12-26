野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が６日、都内のホテルで来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、国内外の先行メンバー８人を発表した。−発表する名前を。「まずＭＬＢから菊池投手、松井投手で大谷選手。国内では石井投手、大勢投手、伊藤投手、種市投手、平良投手です」−メジャー組の期待。「当然、力ある選手なので、その力を十分発揮してもらえればいいか