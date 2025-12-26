広島支部所属の山口剛（43）が26日、広島県廿日市（はつかいち）市および大竹市へ、各100万円の寄付を行った。贈呈式は廿日市市役所と大竹市役所で行われ、松本太郎・廿日市市長と、入山欣郎・大竹市長へそれぞれ目録を手渡した。2023年以来3度目の寄付を行った山口は「子ども、子育て支援に関する施策に役立ててほしい」と語った。