季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は「32.73人」となり、4週間連続で減少となりました。【映像】マスクを着けて歩く人ら（街の様子）厚生労働省によりますと、21日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「32.73人」でした。前の週は「36.96人」で、4週間連続で減少しています。29府県で基準となる30人を超えて警報レベルとなり、最も多いのは宮崎の「94.75人」、