間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」最終回が２０日に放送され、一連事件の全真相が判明した。結末を踏まえて、改めてＴＶｅｒでも視聴可能な第１話を見れば、序盤から真相につながる伏線や意味深な描写が多数仕込まれている。最終回では、実行犯の刑事宇都見啓（木村昴）、週刊アポロ記者の東雲晴香（深川麻衣）、スナック店主今國一成（戸塚純貴）が犯行を計画。２００３年当時の鷹里小学校６年