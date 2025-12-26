NTT東日本は、青森県八戸市で最大震度6強を観測した地震により損傷した鉄塔の修復が、きょう完了したと発表しました。【映像】修理の様子（実際の様子）鉄塔は、NTT東日本が所有する青森八戸ビルの屋上にあり、今月8日の地震で柱や複数のボルトが損傷しました。周辺住民には一時避難指示も出るなどしましたが、NTTはきょう（26日）修復が完了し、地震前と同等の耐震強度に回復したとしています。当初は最大1カ月程度かかる予