阿賀野市で26日午後2時すぎ、建物が燃える火事がありました。消防などによりますと火事があったのは阿賀野市岡山町の割烹で、この火事で店主の60代男性が煙を吸って搬送されているということです。26日午後2時過ぎ、割烹の従業員から「2階の宴会場が燃えている」と消防に通報がありました。消防車両4台が出動し、午後3時50分、火は消し止められました。周辺への延焼はないということです。阿賀野市では火事が相次いでいて、25日夜