■ミラノ・コルティナパラリンピック推薦内定選手会見（25日、東京・日本財団ビル）【写真を見る】45歳レジェンド2人がミラノパラへ、 長野から8大会連続の新田佳浩「完成系が分からないから続けている」森井大輝は悲願の金目指す来年3月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックに向けて、アルペンスキー、ノルディックスキー（クロスカントリースキー・バイアスロン）、スノーボード、3競技の推薦内定選手18人が25日、都内で