進歩同盟メンバーの主な政党立憲民主党は来年1月にも、100カ国以上の中道・リベラル政党による国際組織「進歩同盟」に加盟を申請する。米英両国の主要政党も参画する連携枠組みに加わることで、日本での代表的な存在として、お墨付きを得たい考えだ。国内で中道勢力の結集を目指す上で、好材料になり得るとの期待感もある。加盟承認は2027年となる見通しで、実現すれば日本の政党では初めて。それまでは会議への出席などを通じ