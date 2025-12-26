２６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３４２円６０銭（０・６８％）高の５万７５０円３９銭だった。２日連続で値上がりした。これまで下落が続いていた、ファーストリテイリングやソフトバンクグループといった大型株が上昇したことで、日経平均は一時５００円超値上がりした。１２月期決算企業の配当や株主優待を目的とした買い注文も出た。一方、クリスマス休暇で海外投資家による売買は少なく