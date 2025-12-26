ノア来年１月１日の東京・日本武道館大会でＧＨＣヘビー級王座に挑戦するＯＺＡＷＡ（２９）が、王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）を水かけ挑発。激怒の稲村に転倒させられるＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎなアクシデントが発生した。左足のケガで戦線離脱中のＯＺＡＷＡだったが、２３日の後楽園大会で急きょ予定を前倒してリングに復帰。年内最後の試合で６人タッグ戦に出場すると稲村と向かい合い「ＴＥＡＭ