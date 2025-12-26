【モデルプレス＝2025/12/26】モデル・女優の織田梨沙（30）が12月26日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。【写真】織田梨沙、子供の写真公開◆織田梨沙、第1子出産織田は「月、第一子となる男の子を出産しました」とつづり、子供の写真とともに出産を報告。「母子ともに健康です。これからもよろしくお願いします」と結んでいる。◆織田梨沙、2024年12月に結婚織田は1995年11月12日生まれ、千葉県出身。2012年より、