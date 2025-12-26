【モデルプレス＝2025/12/26】元HKT48で女優の兒玉遥が12月24日、自身のInstagramを更新。サンタクロースコスプレを披露し、話題になっている。【写真】29歳元HKT48「スタイル抜群」話題のミニスカサンタ姿◆兒玉遥、ミニスカサンタコス披露兒玉は「サンタはるっぴとクリスマス屋形船」とつづり、12月20日に開催された屋形船を会場としたイベントの姿を披露。ミニスカートのサンタクロースのコスプレで、美しい脚が際立っている。