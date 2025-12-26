B-R サーティワン アイスクリームは、2025年12月27日(土)から期間限定で、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」を発売する。2025年3月に実施された「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」において、投票総数58万票超の中から1位に選ばれた「ラブポーションサーティワン」がパワーアップして登場する。価格はシングル･レギュラーサイズで420円(税込)。販売期間は2025年12月27日から、なくなり次第終了。〈