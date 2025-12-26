11月、名古屋駅の階段で、少女2人のスカートの中を盗撮しようとしたとして逮捕された名古屋市職員の男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。 26日付で不起訴処分となったのは、名古屋市の職員で、中川区富田支所区民福祉課の男性課長補佐です。 警察によりますと、男性は11月、名古屋駅の階段で、16歳の少女2人のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした、性的姿態撮影等処罰法違