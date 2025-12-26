笠岡警察署 笠岡市入田で住宅の敷地から約3～4メートル下にある畑に、軽四自動車が転落し、運転していた80代男性が死亡しました。 26日午前10時40分ごろ、近所の人から「車が落ちている」と110番通報がありました。警察によりますと、転落したのはこの住宅に住む80代の男性で、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 一緒に乗っていた80代の妻も足に重傷を負い、病院に搬送されました。警察