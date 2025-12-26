北朝鮮の金正恩総書記が軍需工場を視察し、ミサイルや砲弾の生産能力拡大を指示するとともに、新たな軍需工場の設立や軍需産業の近代化計画を明らかにした。朝鮮中央通信が26日に報じた。同通信によると、金正恩氏は「重要軍需工業企業所」を訪問し、今年のミサイルおよび砲弾生産実績と第4四半期の生産状況について報告を受けた。視察には、趙春龍（チョ・チュンリョン）党書記、金正植（キム・ジョンシク）党軍需工業部第1副部長