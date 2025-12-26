【2025年スポーツ界 書けなかった話】ゴルフ場にはライフスタイルの多様化に合わせたラウンド方式が求められている今年の女子ゴルフで「事件」といえば、クマ騒動だろう。7月の明治安田レディスゴルフの開幕前日のプロアマ戦で、コース内にクマが出没。プロアマはもちろん、第1ラウンドも中止になり、4日間72ホールが3日間54ホールに短縮された。その際、協会は選手が万が一、クマに襲われた時の補償や、会場でクマに出くわし