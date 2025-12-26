新しい年の始まりに、心もほころぶ甘いひとときを。銀座コージーコーナーから、2026年の干支「午」をテーマにした新春限定スイーツが登場します。ひとりじめサイズの干支ケーキや、選ぶ楽しさが詰まったスイーツおせちなど、お正月気分を盛り上げるラインアップが勢ぞろい。家族団らんやお年賀にもぴったりな、縁起のいいスイーツで“スイーツ初め®”を楽しんで