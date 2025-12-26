相次ぐクマ被害に対応するため、環境省はクマ対策費用として過去最大となる62億円を来年度予算案として計上し、26日、閣議決定されました。環境省によりますと、11月までにクマに襲われたことにより13人が死亡するなど今年度、統計開始以来、過去最悪のクマ被害となっています。こうした状況に対応するため、環境省はクマ対策としては過去最大の62億円を2026年度予算案に盛り込み、26日、閣議決定されました。2025年度の当初予算は