25日夜、新潟市中央区西堀通3番町のマンションで火災がありました。この火事で、火元とは別の部屋に住む70代の女性1人がのどの痛みを訴え、搬送されていましたが、負傷はなかったということです。警察や消防によりますと、25日午後6時すぎ、「マンションの10階で布団が燃えている」などと住民から通報があり、消防車14台などが出て、消火にあたりました。火は約4時間後に火は消し止められました。警察によると、出火したのはマンシ