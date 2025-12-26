中国国家エネルギー局が12月26日に発表した電力工業統計データによると、今年11月末時点で、全国の発電設備総容量は前年同期比17．1％増の37億9000万キロワットに達しました。そのうち、太陽光発電の設備容量は同41．9％増の11億6000万キロワットで、風力発電は同22．4％増の6億キロワットに達したことが分かりました。（提供/CRI）