第71回西日本スポーツ賞のプロフェッショナル関係の受賞者がソフトバンクの牧原大成内野手（33）に決まった。牧原は今季、パ・リーグ首位打者のタイトルを獲得。ソフトバンクの2年連続リーグ優勝、5年ぶり日本一に大きく貢献した。贈呈式は1月24日午前11時から、同11時50分から牧原が登壇するトークショーを行う。観覧希望者は下記のアドレスか２次元バーコードから応募ページに入り、必要事項を入力し送信。https://fihb.f.