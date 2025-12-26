7·î¤Ë¿·ÃÛ¿·µï¤Ë¤ª°ú±Û¤·¡Ä¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬²ÈÂ²¤ä»Å»öÃç´Ö¤È¤Î¼«Âð¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤äÌ¼¡¢ÈÄÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦RoLuANGEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥±¡¼¥­¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤È¤Ê