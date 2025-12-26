◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡第一82―59正智深谷（26日、東京体育館）男子3回戦で、2年ぶりの頂点を目指す福岡第一（福岡?）が正智深谷（埼玉?）を82―59（21―18、18―11、19―21、24―9）で破り準々決勝進出を決めた。27日の準々決勝では帝京長岡（新潟?）と対戦する。【男子の結果＆組み合わせはこちら】第1クオーター（Q）は宮本耀（3年）の3点シュートや持ち味の速攻で攻撃を展開。第2Qも