拳銃３丁や実弾４６発などを所持していたとして５６歳の男が逮捕されました。 男は、安佐南区の自身が経営する会社の事務所で自動式拳銃２丁と回転式拳銃１丁。さらに、実弾計４６発と不発の実弾２発を所持していた疑いがもたれています。 １１月に中国四国厚生局麻薬取締部が薬物事件で事務所を家宅捜索したところ拳銃などを発見し、警察へ通報したことで発覚しました。 男は「間違いない」と容疑を認めています。 県内で本物