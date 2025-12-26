大阪大学は１２月２６日、奈良市内のコンビニで女性を盗撮したとして、医学部附属病院の専攻医を「諭旨解雇」の懲戒処分を下したと発表しました。阪大が２６日付けで諭旨解雇としたのは、医学部附属病院麻酔科の３６歳の男性専攻医です。阪大によると、この専攻医は１１月２２日、奈良市内のコンビニエンスストアで、自らのスマートフォンで女性を盗撮したとして、現行犯逮捕されました。専攻医は盗撮行為を認めています。