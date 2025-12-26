年末寒波の影響で、日本海側を中心に、冬の嵐となっています。引き続き、大雪や猛吹雪による交通障害などに警戒が必要です。北陸では急激に風が強まり、金沢で28.4メートル、新潟の佐渡市弾崎では33.2メートルの最大瞬間風速を観測しました。また山沿いを中心に、大雪となっています。24時間に降った雪の量は、長野の小谷で62センチ、群馬のみなかみ町藤原で47センチなどとなっていて、今後も短時間に積雪が増えるおそれがあります