ＮＨＫは２６日、大晦日に放送する「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に、今年のＭ−１王者・たくろうが出演すると発表した。たくろうは、紅組・水森かおりの「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ２０２５〜」を盛り上げるために出演する。水森は前半の紅組のトリとして登場予定。他の芸人は、タイムマシーン３号が純烈の中継リポーターとして出演。アイナ・ジ・エンドはアニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中-ＯｎＴｈｅ