タス通信などによると、旧ソ連・ロシアの俳優ベーラ・アレントワさんが２５日、モスクワで死去した。共演した俳優の告別式で体調を崩した。死因は明らかになっていない。８３歳だった。現在の露北部アルハンゲリスク州生まれ。旧ソ連の社会で生きる女性たちを描いた映画「モスクワは涙を信じない」（１９７９年）で一躍有名となった。同映画は夫のウラジーミル・メニショフ監督が手がけ、８１年に米アカデミー賞の外国語映画賞