日経平均株価の終値を示すモニター＝26日午後、東京都港区の外為どっとコム26日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。終値は前日比342円60銭高の5万0750円39銭。外国為替市場での円安ドル高の進行を背景に、鉄鋼や電機など輸出関連企業を中心に買い注文が広がり、上げ幅は一時500円を超えた。幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）は取引時間中としての最高値を更新した。TOPIXは5.08ポイント高の3423.06