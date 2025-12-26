初のロシア国産のLNG輸送用砕氷タンカー＝ロシア・ウラジオストク（ソフコムフロート提供・共同）【モスクワ共同】ロシア海運最大手ソフコムフロートは26日までに、北極海航路で液化天然ガス（LNG）を輸送するためのロシア国産初の砕氷タンカー「アレクセイ・コスイギン」を公開した。ウクライナ侵攻後、外国製の砕氷タンカーも欧米による制裁対象となり、北極圏のLNGの輸送手段に課題を抱えるロシアは、国産船の建造が急務とな