兵庫県三田市は、ふるさと納税の返礼品の「風神雷神」を描いた純金アート（Ｂ６サイズ、純金の重さ５グラム）が好評なことから、新たに三つのサイズを返礼品に追加した。２６日から全４サイズを各ポータルサイトに掲載する。追加したのはＡ４（２０グラム）、Ａ５（１０グラム）、カード（１グラム）の３サイズ。寄付額はそれぞれ２６０万円、１３３万円、１５万６０００円としている。いずれも、東京に本社を置く三菱マテリ