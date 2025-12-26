俳優の天海祐希と小日向文世が、12月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。ドラマ『緊急取調室』シリーズで共演してきた“キントリ”メンバーで、2018年に急逝した俳優・大杉漣さん（享年66）への思いを語った。【映像】『徹子の部屋』で歌声を披露する大杉漣さん（2000年）番組では、大杉さんが当時48歳（2000年）で『徹子の部屋』に出演した際の、ギターを弾きながら歌声を披露する映像が紹介された。VTRを見