米女子プロゴルフツアーを主戦場とする岩井千怜（ちさと、ホンダ）が２６日、自身のインスタグラムを更新し、来季から登録名を「ＣｈｉｓａｔｏＩｗａｉ」から「ＣｈｉｚｚｙＩｗａｉ」に変更すると発表した。岩井千は「Ｃｈｉｚｚｙ」の文字が入ったピンク色のキャディーバッグを指さした写真を添えて投稿。「来年から海外ツアーの登録名が変わります。ＣｈｉｚｚｙＩｗａｉです。日本でも会ったらぜひ、Ｃｈｉｚｚｙと