ディーピーエヌが運営するDPNブックスの人気作『ニセ真面目女子はすみ〜サイコパスは愛を知りたい〜』(著：上田俊衣)を原作とした、主演・足立梨花の縦型ショートドラマ「ニセ真面目女子はすみ〜サイコパスは愛を知りたい〜」について、12月26日0時より縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて独占配信がスタートした。○ストーリー新しい職場にやってきた、真面目で気弱そうな外見の小野はすみ(足立梨花)。そこでは、女帝と呼