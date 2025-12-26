年の瀬の石川県内でSNS型投資詐欺の被害が相次ぎ、石川県警が注意を呼び掛けています。石川県警の12月26日の発表によりますと、この日だけで7件の別々の特殊詐欺被害が発覚。7人の被害者がだまし取られた金額が総額で8660万円に上っています。SNSを通じて投資をすすめられた金沢市の50代の女性は、暗号資産1650万円をだまし取られました。金沢市の90代の男性も、SNSで知り合った複数の相手に株式投資資金の名目で6000万円の被害に