脚本家で元横綱審議委員の内館牧子さんが７７歳で亡くなったことを受け、元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジさん（４５）が２６日、スポーツ報知に追悼のコメントを寄せた。モンゴルで訃報を受けたダグワドルジさんは電話取材に「７７歳。想定外（の早さ）ですね。ご冥福をお祈りします。まあ、たくさん思いがあって…最強の人物でしたからね。花を捧げた人間としてというか。嫌いとかそういうのではないんですよ。