lotsful Companyは12月24日、「副業意識・皇后・価値観の定点観測調査(2025年11月版)」の結果を発表した。調査は10月31日〜11月5日、20〜40歳代の会社員667名を対象にインターネットで行われた。副業経験者の出現率推移副業実施率の推移を見ると、直近半年間で副業を「実施した」と回答した人は42.0%となり、前回調査(2025年8月)から2.5ポイント増加した一方で、「実施しなかった」(58.0%)と回答した人は、前年同月比で2.9ポイント