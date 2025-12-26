【モデルプレス＝2025/12/26】12月26日、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の曲順が発表された。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEのトリに反響が寄せられている。【写真】ミセスの「大切なお知らせ」◆ミセス、紅白トリに決定Mrs. GREEN APPLEは、オープニングの「放送100年 紅白スペシャルメドレー」で「夢であいましょう」を披露。そして、番組のトリを務めることも明らかとなり「GOOD DAY