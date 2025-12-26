政府が発行を支援する「おこめ券」が議論を呼んでいる。配布が始まっている自治体もある一方で、大阪府交野市の山本景市長は「経費率が高い」などと主張し、配布を拒否する姿勢を示している。 おこめ券は、食料品高騰対策の一環だ。政府は11月21日に閣議決定した総合経済対策で、自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」に2兆円を計上。このうち4000億円は、おこめ券などの発行を促す特別枠とする。使い道は自由だが、政