東京ＣＰＩ手掛かりにドル円は上昇も、上振れは続かず＝東京為替概況 １２日の東京外国為替市場で、ドル円は１５６．４９円付近まで上昇した。１２月の東京消費者物価指数（ＣＰＩ）が鈍化したことを手掛かりに円売り・ドル買いが優勢となった。東京ＣＰＩは全国ＣＰＩの先行指標であり、インフレ鈍化を受けて日銀が追加利上げを見送るとの観測が強まった。 ただ、ロンドン市場が本日も休場で、クリスマス明けのニュ