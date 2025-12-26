秋田・大館市内 26日午前9時ごろ 秋田県内は強い冬型の気圧配置の影響で雪の所が多くなっています。風も強く２６日夜遅くにかけて沿岸では暴風雪に警戒が必要です。 ２６日の秋田県内は風が強く各地で雪となっています。沿岸では２６日夜遅くにかけて暴風雪や高波に警戒が必要です。 気象台によりますと、２７日朝６時までの２４時間降雪量はいずれも多い所で、沿岸の山沿いで３０ｃｍ、平野部で２０ｃｍ、内陸の山沿いで