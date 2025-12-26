尾崎将司 （c）SANKEI クリスマスイブに届いた訃報に、驚きを隠せなかった。"ジャンボ"こと尾崎将司さんが、S状結腸がんのため死去。78歳だった。 6月3日には"ミスタープロ野球"長嶋茂雄氏が89歳で亡くなった。プロ野球、プロゴルフを牽引してきた巨星が、2025年にこの世を去った。時代の終わりを感じずにはいられなかった。 最近、現役としてのプレーを見る機会はなかったが、"ジャンボ"のニックネームはよ