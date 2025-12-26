お笑いコンビ「中川家」の礼二（53）が26日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の裏話を明かした。今大会で初めて審査員を務めたミルクボーイ駒場孝について、「だいぶ緊張してた」と礼二。「いすにも一切座らなかった、審査員席入るまで。昼の2時ぐらいにはテレ朝入ってたって。敗者復活戦も見て、2時40分ぐらいにはメーク終了してたっ