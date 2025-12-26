ＮＨＫは２６日、大晦日の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の曲順を発表。大トリは白組のＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ。紅組トリはＭＩＳＩＡに決まった。オープニングは「放送１００年紅白スペシャルメドレー」で幕を開け、トップバッターは紅組のＣＡＮＤＹＴＵＮＥ。続けてＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲと続き、白組は新浜レオンがトップバッター。２５日に発表された矢沢永吉は後半、サカナクションの後に登場。ラストは