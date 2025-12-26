サッカーのベルギー1部ゲンクは25日、日本代表MF伊東純也（32）がトレーニングに復帰したことをクラブの公式インスタグラムで発表した。トレーニングウェアの伊東がグラウンドでボールを蹴る写真などをアップ。「伊東純也選手、負傷から復帰」、「ピッチに帰ってきました」と投稿した。伊東は10月14日に日本代表として歴史的勝利に導いた親善試合のブラジル戦で負傷。以来離脱が続いていたが、約2カ月ぶりの復帰。W杯北中米