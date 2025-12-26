東京消防庁は、来月から山林火災の予防を目的に、降水量の少ない日が続いた場合に、たき火など屋外での火の使用を制限する「林野火災警報」の発表をすると公表しました。総務省消防庁は今年2月に岩手県大船渡市で起きた大規模な山林火災を受けて、降水量が少なく空気が乾燥している際などに、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発表するよう、全国の自治体に呼びかけています。これを受けて東京消防庁は、八王子市や町田市、